Baseball : Houston Astros im Finale gegen Washington

Houston Die Houston Astros haben zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte die World Series um die Meisterschaft der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB erreicht. Houston setzte sich im sechsten Spiel daheim gegen die New York Yankees mit 6:4 durch und gewann die Serie mit 4:2. Gegner in der World Series sind die Washington Nationals, die erstmals im Finale stehen.