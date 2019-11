Veränderungen auch bei Fnatic : Upset verlässt League-of-Legends Team von Schalke 04

Berlin Elias „Upset“ Lipp wird in der kommenden Saison der europäischen League-of-Legends-Liga LEC nicht weiter für Schalke 04 spielen. Dies gab der Neunzehnjährige via Twitter bekannt.

In den folgenden Jahren konnte Upset jedoch die hohen Erwartungen nicht erfüllen - was auch der starken Konkurrenz in der europäischen Liga geschuldet ist. Der Abgang von Upset findet kurz vor Beginn der offiziellen Transferperiode statt, die am 19. November startet.