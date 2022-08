European Championships : Unruhe vor EM: Einer-Fahrer Zeidler kritisiert Ruderverband

München Einer-Fahrer Oliver Zeidler hat wenige Tage vor dem Beginn der Europameisterschaft im Rahmen der European Championships in München den Deutschen Ruderverband (DRV) kritisiert und umfassende Konsequenzen gefordert.

„Wenn man sich die Saisonresultate im Rudern anschaut, das ist ein Debakel. Wir sind so schlecht wie lange nicht. Die Abwärtsspirale, die 2010 angefangen hat, dreht sich immer schneller“, sagte der Weltmeister von 2019 in einem Interview des „Münchner Merkur“.

Zeidler gilt als einer der wenigen deutschen Sieganwärter bei den Ruderwettkämpfen vom 11. bis 14. August auf der ehemaligen Olympiastrecke in Oberschleißheim. Die schwindende Medaillenausbeute bei Großveranstaltungen in den vergangenen Jahren und die bisher dürftige Saison-Bilanz der DRV-Flotte bei den Weltcups in Posen und Luzern erfordern nach Einschätzung des 26-Jährigen aus Ingolstadt ein Umdenken: „Wir haben aber auch im Deutschen Ruderverband niemanden, der diese Ahnung hat vom Leistungssport. Es wird Zeit, dass da jetzt Verantwortung übernommen wird. Da muss sich was ändern.“