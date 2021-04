Nächster MSI-Teilnehmer fix : Unicorns of Love verteidigt Titel in russischer LoL-Liga LCL

Unicorns of Love verteidigt Titel in russischer LoL-Liga LCL

Moskau Unicorns of Love hat erneut die russische League-of-Legends-Liga LCL gewonnen. Die deutsche Organisation steht damit auch als Teilnehmer für das internationale Mid-Season Invitational fest.

Nach dem Titel im vergangenen Sommer sowie der Qualifikation zur Gruppenphase der Weltmeisterschaft ging Unicorns of Love als großer Favorit in die LCL-Saison, belegte gegen starke Konkurrenz in der regulären Saison aber nur den vierten Platz. In den Playoffs verbesserte sich das Team aber und spielte sich mit einem 3:1 gegen Gambit ins Finale.