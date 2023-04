Deutsche Teams in LoL-Turnier Unicorns of Love und SK Prime sichern EMEA Masters Playoffs

In die zweite Hälfte der Gruppenphase starteten die Prime-League-Finalisten mit unterschiedlichen Vorzeichen. Unicorns of Love hatte am ersten Spieltag nur gegen LDLC OL verloren. Am Freitag blieb der deutsche Meister dann ungeschlagen und holte drei Siege. Gegen den französischen Meister gelang die Revanche nicht nur im Rückspiel, sondern auch im Tiebreaker um den Gruppensieg.