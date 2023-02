Spitzenreiter Mouz schon raus : Unicorns of Love sichert Finale in Valorant DACH: Evolution

Unicorns of Love sichert Finale in Valorant DACH: Evolution

In der deutschen Valorant-Liga Evolution ist Unicorns of Love klarer Anwärter auf den Titel. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa

Berlin Mit einem klaren 2:0 gegen CGN Esports steht Unicorns of Love als erstes Team im Finale der deutschsprachigen Valorant-Liga. Mouz ist trotz Platz Eins in der regulären Saison bereits aus dem Rennen.

Mit einem 2:0 (13:8; 13:8) gegen Angry Titans war Unicorns of Love am Samstag bereits erfolgreich in die Playoffs der DACH: Evolution gestartet. Eine Runde später erwies sich auch CGN Esports nicht als ebenbürtiger Gegner. Unicorns of Love setzte sich ohne Probleme mit 2:0 (13:3; 13:6) durch und geht damit als Favorit in das Finalspiel, in dem es um wichtige Punkte für den einzigen deutschen Startplatz zum Ascension-Aufstiegsturnier zum Ende des Jahres geht.