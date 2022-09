Gruppenerster mit fünf Siegen : Unicorns of Love SE sichert Viertelfinale in LoL EU Masters

Unicorns of Love SE sichert Viertelfinale in LoL EU Masters

Hamburg Unicorns of Love: Sexy Edition mischt im LoL-Turnier EU Masters vorne mit und geht als Gruppenerster in die Playoffs. Die zwei anderen deutschen Vertreter haben das Weiterkommen dagegen früh verpasst.

Das Ziel rückt näher: Als souveräner Gruppenerster steht Unicorns of Love: Sexy Edition in den Playoffs des League-of-Legends-Turniers European Masters. Als einzig verbliebener deutscher Vertreter wird das Team zu den Mitfavoriten gezählt.

„Unser Standard ist, dass wir einfach gutes League of Legends spielen. Das ist unser Ziel“, sagte Unicorns-Coach Fabian „Sheepy“ Mallant im Interview nach dem Spiel. „Selbst wenn meine Spieler einen schlechten Tag haben und ich sie in der Mitte der Nacht frage, was Eins plus Eins ist, sollen sie Zwei antworten. Wir wollen auf dieses Level, dass sie den richtigen Weg kennen, auch wenn sie sich nicht gut fühlen.“