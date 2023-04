League of Legends Unicorns of Love ist Frühlingsmeister der LoL Prime League

Nachdem erst UoL und dann SK jeweils ein Spiel gewinnen konnten, wurde es insbesondere im dritten Match der Best-of-Five-Serie spannend. Nachdem die Unicorns schon in die Basis der Kölner eingedrungen waren, kam SK nach einem soliden Teamkampf am Baron noch einmal zurück ins Match. Auch SK klopfte an der gegnerischen Basis, verpatzte dann jedoch zwei Teamfights und musste den Nexus widerstandslos aufgeben.