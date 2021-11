Darts : „Unfassbar“: Teenager Schmutzler und sein Ally-Pally-Märchen

London/Niedernhausen Bei null gestartet, mit dem Ticket für London geendet: Darts-Spieler Fabian Schmutzler hat ein spektakuläres Wochenende hinter sich. Doch bevor es in den Alexandra Palace geht, wartet der Alltag.

Das Ticket in die große Darts-Welt hat der 16 Jahre junge Frankfurter am Wochenende zwar sensationell gebucht, doch sein Schüleralltag bis zum WM-Turnier im Londoner Alexandra Palace (15. Dezember bis 3. Januar) soll möglichst störungsfrei weitergehen. „Leute, ich komme einfach nicht mehr hinterher. Danke für alle Glückwünsche. Einfach unfassbar“, teilte Schmutzler über die Sozialen Medien mit. Hunderte Gratulationen hatten den Teenager bis dato erreicht, nachdem dieser auf unglaubliche Art und Weise das WM-Ticket geschafft hatte.

Im legendären „Ally Pally“ dürfte „The Fabulous Fab“, wie Schmutzler in der Szene genannt wird, früh genug in eine ganz neue Welt eintauchen: als zweitjüngster Spieler der WM-Geschichte wird der Youngster debütieren, möglich sind direkt zum Auftakt Duelle mit ehemaligen Weltmeistern wie dem Engländer Adrian Lewis oder Raymond van Barneveld aus den Niederlanden.

Und: Der Sprung kommt von null auf hundert, niemand hätte mit einer solchen Leistungsexplosion gerechnet. „Dass es so schnell geht, das war schon enorm“, ordnete Eidams ein. Satte 6000 Pfund (7000 Euro) erspielte Schmutzler am Wochenende, alleine die Teilnahme in London bringt ihm eine weitere große und für Teenager ungewöhnliche Summe ein. Dazu kommen: ein riesiger Schub an Aufmerksamkeit und immer mehr Medienanfragen, die seine Familie und Eidams erst einmal in aller Ruhe koordinieren wollen. Bloß nicht den Jugendlichen nach einem Traum-Wochenende verheizen, lautet das Motto.