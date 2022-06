Beachvolleyball : „Unfassbar“: Müller/Tillmann vor WM-Medaille in Rom

Rom Svenja Müller und Cinja Tillmann erreichen bei der Beachvolleyball-WM das Halbfinale und sind das neue deutsche Vorzeige-Paar im Sand. Ihre Erfolge überstrahlen die durchwachsene deutsche WM-Bilanz.

Immerhin hatte das neuformierte Duo die Olympia-Zweiten Taliqua Clancy/Mariafe Artacho del Sola aus Australien mit 2:1 (21:23, 21:18, 16:14) in der Runde der letzten Acht besiegt und spielt nun am Wochenende um eine Medaille. In der Vorschlussrunde treffen die Hamburgerinnen am Sonntag (20.00 Uhr) nun auf die Kanadierinnen Sophia Bukovec und Brandie Wilkerson.