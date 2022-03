BIG scheidet früh aus : Underdog Movistar Riders überrascht in CS:GO ESL Pro League

Düsseldorf In der ESL Pro League holten sich überraschend die Spanier von Movistar Riders den Gruppensieg - und blieben sogar ungeschlagen. Mit BIG ist dagegen auch die letzte deutsche Organisation draußen.

Movistar überzeugt trotz Major-Aus

Für die Pro League hatte sich Movistar Riders über die unterklassige EPL Conference qualifiziert, und wurde schließlich zum ersten Team, dem in dieser Saison aus einer Regionalliga der Einzug in die nächsten Runde gelang. Dabei war die Mannschaft nicht in guter Form ins Turnier gekommen: In der offenen Qualifikation für das nächste Major in Antwerpen waren die Spanier bereits früh gescheitert.