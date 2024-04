Turnen Ukraine feiert Team-Gold bei Turn-EM

Am Vortag hatte Kowtun seinen Titel am Barren souverän mit 15,266 Punkten verteidigt. Der 20-Jährige ist einer der größten Herausforderer von Barren-Weltmeister Lukas Dauser bei den Olympischen Spielen im Sommer in Paris. Der Unterhachinger fehlte bei den Europameisterschaften in Rimini wegen eines Virusinfektes. Neben dem Titel am Barren gewann Kowtun auch Gold am Reck mit 14,600 Punkten und war mit dreimal Gold erfolgreichster Turner der Titelkämpfe.