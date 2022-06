Fecht-EM in Antalya : „Überwältigt“: Florett-Europameisterin Ebert überglücklich

Antalya Nach dem Gold-Coup von Antalya war Florettfechterin Leonie Ebert einfach nur „überwältigt und unglaublich glücklich“.

„Leonie war von Beginn an extrem fokussiert. Klaren Siegen in der Vorrunde folgten souveräne Gefechte in der Direktausscheidung. Ohne Niederlage, mit eindeutigen Siegen gewinnt sie heute Gold. Das hat sie so verdient“, lobte DFB-Sportdirektor Sven Ressel.