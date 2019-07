Testspiel : Überlegene deutsche Hockey-Damen verpassen Sieg in Belgien

Die von Xavier Reckinger trainierten Hockey-Damen spielten nur 0:0 gegen Belgien. Foto: Andreas Gebert.

Antwerpen Deutschlands Hockey-Damen haben in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Belgien einen Sieg verpasst. Trotz deutlicher Überlegenheit musste sich die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger in Antwerpen mit einem 0:0 gegen EM-Gastgeber Belgien begnügen.

Von dpa