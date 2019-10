Titelkämpfe in Stuttgart : Turnstar Biles: „Triple-Double“ wichtiger als WM-Medaillen

Titelkämpfe in Stuttgart

US-Star Simone Biles bei der Pressekonferenz in Stuttgart. Foto: Marijan Murat/dpa.

Stuttgart Rekordweltmeisterin Simone Biles kämpft bei der Turn-WM in Stuttgart vom 4. bis 13. Oktober um die Anerkennung ihres selbst kreierten spektakulären Elements am Boden.

Ob sie den gehockten Doppelsalto mit drei Schrauben aber bereits in der Qualifikation oder erst in einem der Finals zeigen wird, ließ die Texanerin in Stuttgart noch offen.