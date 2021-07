Olympische Spiele : Turnerinnen verpassen Team-Finale - Seitz und Bui stark

Tokio Als Mannschaft haben die deutschen Turnerinnen ihr Ziel nicht erreicht. Der Ernüchterung darüber steht Freude über drei Einzel-Finals gegenüber. Das Männer-Team turnt um den besten Platz seit Peking.

In der Qualifikation am Sonntag kamen Elisabeth Seitz, Kim Bui (beide Stuttgart), Sarah Voss (Köln) und Pauline Schäfer (Chemnitz) nur auf 161,162 Punkte. 1,5 Punkte fehlten am Ende für das Finale der besten acht Teams am Dienstag. Weil aber Seitz und Bui jeweils das Einzel-Finale im Vierkampf sowie Seitz den Endkampf am Stufenbarren erreichten, verließ das Quartett das Ariake Gymnastics Center mit einem Gefühlsmix aus Freude und Frust.