Turnen Turnerin Seitz: Comeback bei Olympia-Quali realistisch

Bis dahin wieder fit zu sein „ist definitiv realistisch“, sagte die Stufenbarren-Europameisterin von 2022, die am 4. November 30 Jahre alt wird, der Deutschen Presse-Agentur. Das Ticket für die Sommerspiele im nächsten Jahr in Paris wird die Stuttgarterin im Juni bei den deutschen Meisterschaften in Frankfurt am Main oder bei einem weiteren Wettkampf, dessen Ort bislang nicht feststeht, lösen können.