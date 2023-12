Comeback Turnerin Seitz behält Olympia im Blick

Die 25-malige deutsche Meisterin hatte sich Anfang September im Training die Achillessehne gerissen und daraufhin die WM in Belgien verpasst. Im Sommer will sie sich noch den letzten Quotenplatz der deutschen Turnerinnen für die Spiele in Paris vom 26. Juli bis 11. August sichern. Ob sie zuvor auch die EM in Italien bestreitet, ist nach wie vor offen. „Ich bräuchte es nicht, um für die deutsche Meisterschaft bereit zu sein“, sagte Seitz über das Event im April. „Aber es wäre schön, dort zu turnen, weil die Wettkampfpause schon lang genug ist.“