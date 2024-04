Mehrkampf Turnerin Schönmaier gewinnt erste EM-Qualifikation

Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz könnte die junge Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) in Italien dagegen am Barren verstärken. Die Stuttgarterin hatte sich im September einen Achillessehnenriss zugezogen, könnte sich aber bei der zweiten Qualifikation beim Bundesliga-Wettkampf am 13. April in Ketsch an den beiden Holmen zurückmelden. „Vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh“, sagte Wiersma. „Aber sie hat mir gezeigt, dass sie schon volle Übungen am Barren turnt, allerdings noch mit Abgängen ins Weiche.“ Ein medizinisches Okay vorausgesetzt, könnte die 30-Jährige damit schon deutlich früher als geplant wieder ins Geschehen eingreifen.