US-Superstar Turnerin Biles für Olympia in Paris qualifiziert

Superstar Simone Biles hat sich zum dritten Mal für die Olympischen Spiele qualifiziert und führt das Turnteam der USA beim diesjährigen Wettbewerb in Paris an. Die 27-Jährige überzeugte beim Nominierungs-Wettkampf in Minneapolis, holte in zwei Mehrkämpfen 117.225 Punkte und gewann mit großem Vorsprung.