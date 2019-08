Deutscher Mehrkampfmeister : Turner Toba und Rida erhalten erste WM-Tickets

Andreas Toba hat den zweiten Qualifikationswettkampf für die Heim-Weltmeisterschaft in Stuttgart gewonnen. Foto: Marijan Murat.

Kienbaum Das deutsche Turn-Team für die Heim-WM in Stuttgart nimmt Gestalt an. 47 Tage vor dem Saison-Höhepunkt in der Schleyer-Halle (4. bis 13. Oktober) sind zwei von fünf Startplätzen an den deutschen Mehrkampfmeister Andreas Toba (Hannover) und Jungstar Karim Rida (Berlin) fest vergeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulli Brünger, dpa

Das Duo turnte sich auch bei der zweiten und letzten WM-Qualifikation im Bundesstützpunkt Kienbaum am Samstag in den Vordergrund. „Wir haben gute Leistungen aber in unterschiedlicher Differenzierung gesehen. Toba und Rida sind dabei sicherlich hervorzuheben“, lobte Cheftrainer Andreas Hirsch.

Der 28-jährige Toba gewann zwei Wochen nach seinem Sechskampf-Sieg bei den deutschen Meisterschaften in Berlin auch die Ausscheidung in Kienbaum. Mit 83,55 Punkten landete er vor dem erneut starken Nachwuchsmann Rida (82,65) und dem Erfurter Nils Dunkel (80,25). Felix Remuta (Unterhaching/79,75) und Philipp Herder (Berlin/79,70) lagen auf den Rängen vier und fünf ganz dicht beisammen.

„Es war ein Top-Wettkampf. Ich habe bis auf Reck alles super erwischt und bin echt zufrieden, dass es noch besser lief als in Berlin“, sagte Toba. Der 28-Jährige wurde noch mehr gefordert als bei den Titelkämpfen vor 14 Tagen. Der erst 19-jährige Rida turnte einen sehr stabilen Sechskampf, in dem seine Bodenübung (14,30) herausragte, und führte das Feld der neun WM-Kandidaten bis zum vorletzten Gerät an.

Noch hat Chefcoach Hirsch bei der Suche nach einem schlagkräftigen WM-Quintett auch zwei Sorgenfälle: So erwischte der 18-malige deutsche Meister Marcel Nguyen einen schwarzen Tag: Sturz am Boden, Absteiger am Pauschenpferd - dann meldete sich beim 31 Jahre alten Mehrkampf-Zweiten von Berlin auch noch die schmerzende Schulter zurück. Auf Rat von Teamarzt Hans-Peter Boschert ließ Nguyen die Ringe-Übung dann vorsichtshalber aus. „Bei Marcel müssen wir in Absprache mit der medizinischen Abteilung gucken“, sagte Hirsch.