Nach Knieverletzung Turner Toba gibt Comeback bei Weltcup in Baku

Toba hatte sich unmittelbar vor Beginn der Weltmeisterschaften im vergangenen Oktober in Antwerpen das vordere Kreuzband im rechten Knie teilweise angerissen. Anschließend hatte er die deutsche Mannschaft noch im Innenraum mitbetreut, ehe er zu weiteren Untersuchungen nach Hause gereist war. Bereits bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro hatte Toba einen Kreuzbandriss ebenfalls im rechten Knie erlitten und trotzdem noch im Team-Wettkampf am Pauschenpferd geturnt. Dafür war er als „Hero de Janeiro“ gefeiert worden.