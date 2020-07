DTB-Mitteilung : Turner Toba erleidet Syndesmoseriss - Drei Monate Pause

Kienbaum Deutschlands bester Turner Andreas Toba muss rund drei Monate pausieren.

Als Ziel gab Toba nun seine Teilnahme an der EM vom 9. bis 13. Dezember in Baku in Aserbaidschan aus. Ein Start bei den deutschen Meisterschaften am ersten November-Wochenende in Düsseldorf dürfte für ihn unrealistisch sein. Gleichwohl hofft er, dass die ohnehin wegen Corona „schon sehr reduzierten Saison“ noch nicht völlig beendet ist. „Die EM-Teilnahme bleibt mein Ziel“, sagte Toba, der bei den Spielen 2016 einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde.