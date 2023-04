Europameisterschaft in Antalya Turner mit gelungenem Auftakt - Belenki sieht „neuen Star“

Dennoch waren die deutschen Turner mit ihrer Präsentation zufrieden. „Natürlich freuen wir uns, dass wir mehr geturnt haben als in München“, sagte der 32-jährige Toba. Für Klessing hat das Quintett „eine megageile Teamleistung“ hingelegt. Für die Qualifikation zu den Weltmeisterschaften im Herbst in Antwerpen hätte Platz 13 gereicht. Bei den Welttitelkämpfen in Belgien werden die Startplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vergeben.