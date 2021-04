Tokio-Spiele : Turner Dauser: Corona-Impfung für Olympioniken „vertretbar“

München Barren-Spezialist Lukas Dauser hat seine Meinung zum Zeitpunkt einer Corona-Impfung für deutsche Olympia-Starter geändert.

Er halte das „für absolut vertretbar“, dass die Sportler vermutlich in den kommenden Wochen ihre Impfung erhalten würden, sagte der Turner den Zeitungen „Münchner Merkur/TZ“ und ergänzte: „Vor drei Monaten habe ich noch ganz anders darüber gedacht. Es gibt deutlich wichtigere Gruppen als Sportler, die auch zurecht absolute Priorität hatten. Aber aktuell würden wir keinen Risikogruppen die Impfdosen wegnehmen“, sagte der 27-jährige Unterhachinger, der bei den Europameisterschaften in Basel Bronze am Barren gewonnen hatte.