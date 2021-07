Olympia : Turner Dauser 18. im Mehrkampf - Japaner Hashimoto siegt

Tokio Die deutschen Turner Lukas Dauser und Philipp Herder sind mit olympischen Mehrkampf-Finale zufrieden. Der EM-Dritte Dauser blickt zuversichtlich auf sein Barren-Finale. Am Ende jubelt ein Japaner.

Lukas Dauser ist die Generalprobe für sein Barren-Finale bei den Olympischen Spielen in Tokio gelungen. Der deutsche Meister turnte am Mittwoch innerhalb des Mehrkampf-Finales eine starke Übung an seinem Spezialgerät und heimste dafür den Tagesbestwert von 15,400 Punkten ein.

Nun gilt seine Konzentration dem Barren-Finale am 3. August im Ariake Gymnastics Center. „Alles in allem fühle ich mich wohl hier am Barren. Ich versuche, den Schwung, den ich jetzt aus den letzten Wettkämpfen habe, mitzunehmen und dann nächsten Dienstag nochmal anzugreifen“, meinte der Europameisterschafts-Dritte an diesem Gerät.