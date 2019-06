Start ausgeschlossen : Turn-WM: Leidenszeit von Tabea Alt hält an

Berlin Erst die Schulter, nun der Rücken: Auswahl-Turnerin Tabea Alt ist weiter akut von Verletzungen geplagt und muss auf einen Start bei der Heim-Weltmeisterschaft vom 4. bis 13. Oktober in Stuttgart verzichten.

„Sie sind bereits so akut, dass ein "normales" Training oder selbst joggen nicht mehr möglich ist“, erklärte die 19-jährige Ludwigsburgerin. „Ich denke, keiner hätte anfangs gedacht, dass diese Leidenszeit so lange geht!“

„Damit ist klar, dass Tabea bei der WM nicht turnen kann“, bestätigte Cheftrainerin Ulla Koch am Wochenende auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Sie muss jetzt erst mal an ihre Gesundheit denken“, fügte die Chefin hinzu. Um die WM-Tickets für die fünfköpfige deutsche Riege geht es schon bei den deutschen Meisterschaften am 3./4. August in Berlin. Tabea Alt, die in Rio Olympia-Sechste mit dem deutschen Damen-Team war, muss nun ihren Blick auf die Spiele 2020 in Tokio richten.