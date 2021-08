Sommerspiele in Tokio : Turn-Superstar Biles: „Einzigartige olympische Erfahrung“

Tokio Turn-Superstar Simone Biles blickt trotz ihrer mentalen Probleme dankbar auf die Olympischen Spiele in Tokio zurück und schließt eine Rückkehr auf die Olympia-Bühne nicht aus. Vor allem die Bronzemedaille auf dem Schwebebalken war für die 24-Jährige wichtig.

Auf Instagram schrieb Biles, sie werde „diese einzigartige olympische Erfahrung für immer in Ehren halten. Danke an alle für die unendliche Liebe und Unterstützung. Ich bin wirklich dankbar.“ Tokio mit zwei weiteren olympischen Medaillen zu verlassen, „um meine Sammlung zu vervollständigen, ist nicht zu übel! Siebenfache Olympiamedaillengewinnerin“, schrieb sie weiter. Die viermalige Olympiasiegerin von Rio hatte in Japan neben Bronze auch Silber mit dem Team im Mehrkampf gewonnen. Auch 2016 hatte sie Bronze auf dem Schwebebalken gewonnen.

Erst bei der Medaillen-Entscheidung auf dem Schwebebalken trat sie wieder an, obwohl sie zwei Tage zuvor erfahren hatte, dass ihre Tante gestorben war, wie sie in Tokio berichtete.

Für eine Rückkehr zur den Olympischen Spielen wolle sie sich eine Tür offen lassen. „Ich denke, ich muss diese Olympischen Spiele genießen und anerkennen, was ich in meiner Karriere erreicht habe, denn nach 2016 konnte ich das nicht mehr tun“, sagte Biles. „Das Leben passiert einfach so schnell und jetzt habe ich eine größere Wertschätzung für das Leben, nach allem, was in den letzten fünf Jahren passiert ist.“