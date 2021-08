Olympia : Turn-Star Biles tritt am Schwebebalken an

Turn-Star Biles tritt am Schwebebalken an

Tokio Turn-Superstar Simone Biles wird bei den Olympischen Spielen in Tokio noch einmal an den Start gehen.

Die 24-Jährige bestätigte am Montag ihre Teilnahme am Schwebebalken-Finale an diesem Dienstag. „Wir freuen uns sehr, dass wir mitteilen können, dass wir morgen zwei US-Athletinnen im Finale am Schwebebalken sehen werden - Sunisa Lee UND Simone Biles“, schrieb der US-Turnverband auf Twitter.