US Classics : Turn-Star Biles kehrt mit Weltpremiere zurück

Indianapolis Nach rund 18 Monaten Wettkampfpause ist US-Star Simone Biles mit einer Weltpremiere auf die Turn-Bühne zurückgekehrt.

Die vierfache Olympiasiegerin von 2016 in Rio de Janeiro stand bei den US Classics in Indianapolis als erste Frau im Sprung einen Jurtschenko mit doppeltem Rückwärts-Salto gebückt. Für die Übung mit einem Schwierigkeitswert von 6,6 bekam die 24-Jährige 16,100 Punkte.

Die 19-malige Weltmeisterin Biles gewann bei den US Classics den Mehrkampf trotz eines unfreiwilligen Abgangs am Stufenbarren mit 58,400 Punkten und ist damit Gold-Favoritin für die Olympischen Spiele in Tokio. Bei den Europameisterschaften Ende April in Basel hatte die Russin Wiktoria Listunowa den Vierkampf-Titel mit 56,731 Punkten gewonnen. Die nur 1,42 Meter große Biles war zudem die Beste am Schwebebalken mit 14,850 Punkten trotz eins Abgangs sowie am Boden mit 14.250 Punkten.