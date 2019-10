WM in Stuttgart : Turn-Cheftrainer: „Dann hätten wir vielleicht Fischfüße“

Stuttgart Der deutsche Turn-Cheftrainer Andreas Hirsch hat seine Schützlinge trotz einiger „vermeidbarer Fehler“ im Team-Wettkampf der Heim-WM in Stuttgart gelobt.

Auf die Frage, ob es womöglich leichter gewesen wäre, erst am zweiten Tag der Qualifikation an die Geräte zu gehen, meinte Hirsch: „Was, wäre, wenn - dann hätten wir vielleicht auch noch Fischfüße.“ Dass man als Fünfter des ersten Tages nun abwarten musste, was die anderen zwölf Mannschaften am zweiten Tag zustande brachten, behagte dem Bundestrainer nicht. „Jetzt sind wir in der passiven Rolle. Wir können nur der Dinge harren, die da kommen.“