Großzügiger Rückzug Turn-Bundestrainer Wiersma verzichtet auf Olympia-Einsatz

„Wenn wir uns als Team qualifiziert hätten, wäre das anders gewesen“, so Wiersma weiter. Die Chance hatte die DTB-Riege aber bei den Weltmeisterschaften 2023 in Antwerpen knapp verpasst, sodass nur drei Einzelturnerinnen in Frankreich am Start sein werden. „Es ist schön für die Trainer, dass sie mitkommen, weil sie zu den Leistungen beigetragen haben, und für uns Athletinnen ist das natürlich auch etwas Besonderes“, sagte Olympia-Debütantin Kevric.