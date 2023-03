Overwatch League Turbulenter Auftakt für London im Overwatch League Pro Am

Pro-Am ist ein von Activision Blizzard organisiertes dreiwöchiges Online-Turnier. Dabei treten die 13 OWL-Teams der Region West an sowie sieben Contenders-Teams, die sich über die Online-Liga Open Division qualifiziert haben. Zum ersten Mal dürfen auch Teams ohne Franchise-Slot an einem Turnier der Overwatch League teilnehmen. Die reguläre OWL-Saison startet am 27. April.