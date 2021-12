Darts-WM : Trübe Weihnachten: Van Barnevelds frühes Ende bei Rückkehr

Muss in London schon früh wieder seine Koffer packen: Raymond van Barneveld. Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa

London Gekränkt packte Raymond van Barneveld seine drei Pfeile ein und schlich von der größten Darts-Bühne der Welt.

Der Alexandra Palace in London war am Vorweihnachtsabend noch einmal extrem stimmungsvoll. Obwohl Cross Engländer ist, standen die knapp 3000 Fans geschlossen hinter van Barneveld und bildeten damit die berühmte „Barney Army“, die den 54-Jährigen seit vielen Spielzeiten begleitet. „So eine Atmosphäre habe ich jahrelang nicht mehr erlebt“, sagte Cross. Erst als er den 0:1-Rückstand ausglich, wurde es in der fröhlichen Bierhalle etwas leiser.