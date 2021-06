Tischtennis : Triple, EM, Olympia-Medaille: Timo Boll hat große Ziele

Will jede Chance nutzen: Tischtennis-Routinier Timo Boll. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild

Dortmund Das Triple mit Borussia Düsseldorf, der achte EM-Titel im Einzel - und danach eine Olympia-Medaille: Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll hat in den nächsten zwei Monaten große Ziele.

Wegen der Coronavirus-Pandemie werden in dieser Olympia-Saison zahlreiche internationale Wettbewerbe nachgeholt, die im vergangenen Jahr abgesagt werden mussten. Deshalb finden kurz vor den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) noch die Einzel-Europameisterschaften in Warschau (22. bis 27. Juni) statt, die Boll als Rekordtitelträger bereits siebenmal gewann.