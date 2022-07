Winter Gardens in Blackpool : Triple der besonderen Art: Van Gerwens triumphiert

Blackpool In einem Darts-Krimi setzt sich van Gerwen gegen seinen Dauerrivalen Price durch. Während der Waliser fair gratuliert, kündigt van Gerwen schon die nächsten großen Taten an.

Der stolze Champion Michael van Gerwen herzte die Phil-Taylor-Trophy, dann machte an der Seite von Finalverlierer Gerwyn Price große Ansagen. „Wir werden das Feld zusammen aufräumen, macht Euch keine Sorgen“, kündigte van Gerwen nach dem 18:14 im Endspiel des World Matchplays am späten Sonntagabend in Blackpool an. Van Gerwen blickt auf ein spektakuläres Sommer-Triple zurück: erst im Juni Premier-League-Sieger, dann direkt eine Operation an der Wurfhand und nun Triumphator beim zweitwichtigsten Event des Jahres.