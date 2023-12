Ironman-Legende Triathlon-Rentner Frodeno vermisst den Druck

Frodeno absolvierte bei der Ironman-WM in Nizza am 10. September sein letztes Rennen als Profi-Triathlet. 2008 hatte er bei den Olympischen Spielen in Peking die Goldmedaille gewonnen, ein paar Jahre später stieg der gebürtige Rheinländer auf die längeren Distanzen um und prägte den Sport. 2015, 2016 und 2019 gewann Frodeno über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen den WM-Titel in Hawaii.