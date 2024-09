Ironman in Nizza Triathletin Philipp vor WM-Showdown: Kurs ist große Chance

Profi-Triathletin Laura Philipp setzt beim Kampf um ihren ersten WM-Titel vor allem auf ihre Radqualitäten. Dass in diesem Jahr der Ironman-Titel bei den Frauen in Nizza vergeben wird, passt der Hawaii-Dritten von 2023 sehr gut ins Konzept. „Wenn ich mir die Kurse in Kona und in Nizza auf dem Papier anschaue, würde ich immer diesen hier nehmen“, sagte Philipp bei der Pressekonferenz zu dem Rennen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen an diesem Sonntag (Start 07.15 Uhr/ZDF Livestream ab 07.00/14.10 bis 16.35 live im ZDF).