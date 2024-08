Sport in der Gesellschaft Triathlet Lange bedauert Entwicklung des deutschen Sports

Das Problem beginnt nach Ansicht des 37-Jährigen schon mit dem Sportunterricht in der Schule. „Es ist das Fach, das am wenigsten wichtig scheint und oft als erstes ausfällt. Häufig ist die schon die Sporthalle marode, fehlt es an der Ausstattung. Dazu besteht in vielen Vereinen ein Mangel von Ehrenamtlichen, deren Tätigkeit mitunter undankbar geworden ist. Immer mehr Schwimmbäder werden geschlossen.“ Die Freude an Bewegung werde gar nicht mehr vermittelt, erklärte Lange. „Diese ganze Entwicklung finde ich total schade.“