3:0 im Finale : Trelleborg verteidigt Titel der Farming Simulator League

Schlieren Trelleborg kann gegen LSA Esports souverän seinen Titel verteidigen. Das Team um Kapitän Wühler sorgte mit einem 3:0 für ein kurzes Finale. Für die kommende Saison sind einige Änderungen angekündigt.

Das Team des schwedischen Kunststoffkonzerns Trelleborg hat zum zweiten Mal in Folge die Farming Simulator League gewonnen. Im Finale der dritten Ausgabe der Liga besiegte es LSA Esports deutlich mit 3:0.

Trelleborg ging mit dem Status des amtierenden Meisters als Favorit ins Finale und wurde der Rolle gerecht. Drei Runden in Folge arbeitete sich das Team, bestehend aus Kapitän Lukas „Wühler“ Thiemann, Jendrik „JayKay“ Kluge und Hanno „Beatmaster“ Meier, zum Sieg.

Der Entwickler des Spiels Giants Software hat das Turnier mit 100.000 Euro Preisgeld dotiert. Dieses wird, gewichtet an der Platzierung, an alle Teilnehmer der Playoffs ausgeschüttet. Neben LSA Esports, das als unabhängiges Team in das Turnier ging, erreichten auch die Mannschaften von Hörmann und Corteva die Top Vier.