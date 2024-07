Olympische Spiele in Paris Treffen mit Nadal: Bogenschützin Bauer grüßt den Opa

Die Begegnungen mit großen internationalen Sportstars sind für viele Olympia-Teilnehmer besondere Highlights. Bogenschützin Katharina Bauer hatte im olympischen Dorf in Paris auch schon so eine - und dachte dabei direkt an ihren Großvater. „Beim Abendessen vor ein paar Tagen stand plötzlich Rafael Nadal vor mir“, berichtete die 28-Jährige. „Mein Opa ist großer Tennis-Fan. Ich habe ihm direkt eine Nachricht geschrieben.“