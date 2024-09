Nach Unfall Trauer um Ex-NHL-Profi: Peat stirbt mit 44 Jahren

Der ehemalige NHL-Profi Stephen Peat ist tot. Der kanadische Eishockeyspieler starb im Alter von 44 Jahre an den Folgen eines Unfalls im vergangenen Monat. Einem Bericht der amerikanischen Nachrichtenagentur AP zufolge hatte Peat lebensbedrohliche Verletzungen erlitten, als er am 30. August am frühen Morgen in Langley im kanadischen British Columbia von einem Auto erfasst worden war. Peat hatte eine Straße überquert.