Debatte bei den Paralympics Transgender-Läuferin Petrillo: „Hoffe, mein Sohn ist stolz“

Die Definition des Internationalen Paralympischen Komitees lautet nach aktuellem Stand so: Solange Petrillo die erforderlichen Testosteronwerte für Frauenwettbewerbe nachweisen kann, darf sie gegen Frauen antreten. Jedoch verwies IPC-Präsident Andrew Parsons darauf, dass die Regeln „für den Moment“ gelten würden. Auch er wünscht sich eine „einheitliche“ Lösung, erklärte der Funktionär in einem „BBC“-Interview und fügte an, dass Petrillo in Paris willkommen sei. Schließlich seien die Paralympics ein Botschafter für Inklusion.