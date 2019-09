Halbfinal-Krimi gegen Polen : Tränen nach EM-Aus: Koslowski „riesig stolz“ auf DVV-Frauen

Lodz Noch am frühen Morgen nach ihrem tränenreichen EM-Aus reisten die deutschen Volleyballerinnen aus Polen ab.

Nach einem dramatischen Kräftemessen mit dem Co-Gastgeber in Lodz mussten Star-Diagonalangreiferin Louisa Lippmann&Co. ihren Traum von einer Medaille begraben. „Es braucht ein paar Tage, man muss das erstmal sacken lassen“, sagte die geknickte Außenangreiferin Jennifer Geerties nach dem verpassten Einzug ins Halbfinale am Mittwochabend. Die Mannschaft könne aber „trotzdem zufrieden sein.“

Nach dem K.o. in fünf Sätzen vergossen die Deutschen Tränen. Mit einer makellosen Bilanz von sechs Siegen bei der Endrunde hatten sie das Minimalziel Viertelfinale erreicht und hofften auf die erste EM-Medaille seit Silber 2013. 9390 Fans in der Atlas-Arena feuerten allerdings vor allem das Heimteam an und buhten die DVV-Frauen beim Aufschlag permanent aus. „Es ist super schwierig mit den Fans im Rücken, die alle für Polen waren“, räumte Mittelblockerin Lisa Gründing ein.