Turnen Top-Talent und Hoffnungsträgerin: Kevric gibt EM-Debüt

Bei den EM tritt sie in der Qualifikation an diesem Donnerstag (ab 12.30 Uhr) nur am Stufenbarren an. „Wir wollen das Team-Finale schaffen, und ich möchte eine sehr gute Barrenübung turnen, sauber und meinen Ansprüchen gerecht. Dann werden wir sehen, was dabei herauskommt“, sagte sie nach Podiumstraining. Die 16-Jährige bringt aus der Junioren-Klasse reichlich Erfolge mit: Mehrkampf-Europameisterin 2022 und gleich vierfache Siegerin beim European Youth Olympic Festival.