WM in Katar Top-Start für Köhler: Deutscher Rekord bei Schwimm-WM

„Das war crazy“, sagte Köhler in Doha. „Ich wusste, dass es schnell gehen kann. Aber so schnell, das ist schon krass.“ Die Berlinerin will sich nun für das Finale am Montag qualifizieren und sich dort dann ihren Startplatz für die Olympischen Spiele in Paris sichern. „Ziel ist Platz eins bis vier, um das Ticket zu kriegen“, sagte sie.