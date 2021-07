Sommerspiele in Tokio : Top-Schwimmerin Köhler: Olympia-Medaille ist Kindheitstraum

Sommerspiele in Tokio

Schwimmerin Sarah Köhler nimmt zum zweiten Mal an den Olympischen Spielen teil. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Tokio Schwimmerin Sarah Köhler würde sich mit einer Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio einen „Kindheitstraum“ erfüllen. „Ich werde alles geben und man wird am Ende sehen, ob das dann für eine Medaille reicht“, sagte Köhler im Interview der „Rheinischen Post“ aus Düsseldorf.

Von außen will sich die 27-Jährige nicht beeinflussen lassen. „Den größten Druck mache ich mir selbst. Ich möchte mir meine eigenen Träume erfüllen und meine Ziele erreichen. Was andere in diesem Fall von mir erwarten, ist erstmal zweitrangig“, sagte die Freistil-Spezialistin und Verlobte von Deutschlands größter Goldhoffnung Florian Wellbrock.