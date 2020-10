Favorit setzt sich durch : Top besiegt Fnatic in knappem Viertelfinale der LoL-WM

Top besiegt Fnatic in knappem Viertelfinale der LoL-WM

Shanghai Die Hoffnungen anfeuern, nur um sie dann wieder zu zerstören: Das europäische League-of-Legends-Team Fnatic erarbeitet sich gegen Top Esports aus China einen 2:0-Vorsprung. Doch der Titelfavorit passt sich an und holt sich am Ende doch den Sieg.

Die Sensation ist ausgeblieben: Fnatic unterliegt dem Titelfavoriten Top Esports in einem knappen Viertelfinale mit 2:3. Dabei holte das chinesische Team einen 2:0-Rückstand mit drei Siegen in Folge auf und steht damit im Halbfinale der League-of-Legends-Weltmeisterschaft.

Dass der europäische Vertreter den Chinesen überhaupt zwei Spiele abnehmen konnte, war zuvor nur von wenigen erwartet worden. In der Best-of-Five-Serie konnte sich Top jedoch gut anpassen und beendete die WM-Hoffnungen von Fnatic.

„Es war für mich nicht so überraschend, dass wir eine gute Leistung zeigen konnten“, sagte Martin „Rekkles“ Larsson in der Pressekonferenz nach dem Spiel. „Über den Teil bin ich froh.“ In der Haltung der Spieler zeigte sich jedoch klar die Enttäuschung über das Ergebnis.