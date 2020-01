Sieg gegen Bulgarien : Tokio-Traum lebt! Grozers Volleyballer greifen nach Olympia

Berlin Tokio ist ganz nah: Deutschlands Volleyballer stürmen ins Finale der Olympia-Qualifikation. Georg Grozer&Co. zeigen gegen Bulgarien ihre beste Turnierleistung. Mit einem Sieg im Endspiel gegen Frankreich können die Deutschen Tickets nach Japan buchen.

„Wir haben zwei starke Sätze gespielt“, sagte Grozer beim TV-Sender Sport1 zum gelungenen Auftakt des Spiels: „Im vierten haben wir es dann mit den Fans zusammen gerockt.“ Mit so einer leidenschaftlichen Leistung ist auch der Coup im Endspiel am Freitagabend (20.10 Uhr/Sport1) in der Berliner Max-Schmeling-Halle gegen Frankreich machbar. Für Grozers Generation, der mit 17 Punkten bester deutscher Angreifer war, wäre es die erste Olympia-Reise seit 2012.