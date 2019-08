Deutscher Mehrkampfmeister : Toba gewinnt auch zweite WM-Qualifikation der Turner

Kienbaum Der deutsche Mehrkampfmeister Andreas Toba hat auch den zweiten Qualifikationswettkampf der Turner für die Heim-Weltmeisterschaft in Stuttgart gewonnen.

Zwei Wochen nach seinem Sieg im Sechskampf bei den Titelkämpfen in Berlin entschied der 28-Jährige auch die Ausscheidung im Bundesstützpunkt Kienbaum souverän mit 83,55 Punkten vor dem erneut starken Berliner Karim Rida (82,65) und dem Erfurter Nils Dunkel (80,25) für sich. Vierter wurde Felix Remuta (79,75) vor Philipp Herder (79,70). Insgesamt waren neun Turner am Start.

„Es war ein Top-Wettkampf von mir. Ich habe bis auf Reck alles super erwischt. Ich bin echt zufrieden, dass es hier noch besser lief als in Berlin“, sagte Toba in Bezug auf die deutschen Meisterschaften, die als erste WM-Qualifikation galten.

Einen ganz schwachen Tag erwischte hingegen der 18-malige deutsche Meister Marcel Nguyen. Nach einem Sturz am Boden und einem Absteiger am Pauschenpferd ließ der an der Schulter lädierte 31-Jährige die Ringeübung vorsichtshalber ganz aus. Ob Nguyen wegen seiner massiven Schulterprobleme bei der WM (4. bis 13. Oktober) in Stuttgart dabei ist, ließ Cheftrainer Andreas Hirsch nach dem Wettkampf noch offen. „Toba und Rida sind sicherlich hervorzuheben. Bei Nguyen müssen wir in Absprache mit der medizinischen Abteilung gucken.“